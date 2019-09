Im sommerlichen Überschwang und schon leicht mürbe im Kopf von Ozon und UVA klingt auch so ein abendlicher Gin Tonic ziemlich gut. Ein fataler Fehler. Gin, genauso wie Wodka und andere Sorten hochprozentiger Spirituosen, trampeln derart brachial in die laue Sommernacht, dass der zarte Zauber, den 25 Grad nach Sonnenuntergang nun einmal haben, sofort zermürbt wird von der alkoholinduzierten Erregung, die so ein mächtiger Humpen voller Gin und Tonic mit sich bringt. Sofort will man noch weiter ziehen, noch zwei bis vier weitere Gläser trinken und warum nicht eigentlich gleich noch eine Runde Schnaps für alle? Ein Longdrink ist im Sommer die 420 cl lange Zündschnur in Richtung Komplettausfall, massig, wuchtig, breitbeinig im schweren Glas. So wundervoll gut gemischte Drinks auch sind, als Begleiter für einen charmant-süffigen Sommerabend taugen sie so viel wie ein Schweinebraten vor dem Besuch in der Hüpfburg. Und es gehört eine Menge Selbstbeherrschung dazu, nach einem Gin Tonic als nächstes ein uff, viel zu vernünftiges Mineralwasser oder Apfelschorle zu bestellen.