Einige mögen sagen, dass Bumerangs doch schon immer als Sportgerät verkauft werden, auch in unserer westlichen Kultur. Das stimmt natürlich, doch handelt es sich in diesem Falle auch um kulturelle Aneignung. Dass nun aber ein Modehaus erster Güte (übrigens bereits zum zweiten Mal) eine Tradition einer Minderheit vermarktet, ist eben noch mal eine Schippe oben drauf. Meiner Meinung nach hat kulturelle Aneignung in der Mode nichts verloren. Es liegt in der Sache der Natur, dass die Herkunft der Anleihen selten hinterfragt wird und das Produkt am Ende ohne jeden Bezug zu seiner Tradition steht und diese somit ignoriert und lächerlich gemacht wird. Wie etwa, wenn Modemarken ihren Festivallook mit einer indianischen Federkrone im Lookbook präsentieren oder wenn ein Designer seine Models in traditionellen Inuit-Gewändern über den Laufsteg schickt.