Eine ähnliche Statement-Maniküre präsentierte sie bereits am 14. April auf einem Promo-Foto auf ihrem Instagram-Kanal : glitzernde Mismatched-Nails in perfekt aufeinander abgestimmten Farben. Bei der Time 100 Gala entschied sie sich dann aber für einen Farbton mit schimmernden Partikeln. Und falls du dich jetzt fragst, was daran so besonders ist (schließlich gibt es Glitzernägel doch schon ewig): Bei Konfettinägeln geht es nicht nur um den schimmernden Look, sondern auch um die strukturierte Oberfläche, die das Ganze noch spannender macht.