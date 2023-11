Ich habe einen Bachelor in Germanistik und Kunstgeschichte und einen Master in Kunstgeschichte. Während meines Doppel-Studiums habe ich immer mindestens zwei Tage die Woche gearbeitet, um mir mein Leben zu finanzieren. Da ich noch zuhause gewohnt habe, musste ich zum Glück keinen Kredit aufnehmen und somit nur die regulären Semesterbeiträge an der LMU bezahlen. Zuhause abgeben musste ich nichts und hatte so immer ein Taschengeld für Unternehmungen und Anschaffungen. Auf der einen Seite war es für mich schön zu wissen, dass ich meine Eltern so nicht nach Geld fragen musste, auf der anderen Seite wusste ich aber auch immer, dass ich im Notfall auf sie zählen könnte. Das hat mir rückblickend einen guten Umgang mit gelehrt, mich gleichzeitig aber zum schlechtesten Sparer ever gemacht.