Karriere-Mythos: Ich muss akzeptieren, dass die Löhne in meiner Branche niedrig sind

Sie können bei diesem Beispiel «Start-up» auch mit «Non-Profit» oder «in der Wissenschaft» ersetzen. Das Argument ist dasselbe – weil Sie in einer bestimmten Branche arbeiten, können Sie nicht erwarten, dass Sie gut bezahlt werden. Das heisst, dass entweder alle wenig verdienen, das Budget knapp ist oder man für die gute Sache einsteht und das Geld nicht so wichtig ist. Doch auch wenn im Vordergrund steht, etwas zu tun, das man liebt, macht eine zu tiefe Bezahlung langfristig unglücklich. Denn Ihr Gehalt ist Ausdruck von Wertschätzung. Es ist der Wert, den Ihr Chef oder Ihre Chefin Ihrem Beitrag für die Organisation beimisst. Und wenn Ihr Gehalt sehr niedrig ist, ist es schwierig, sich geschätzt zu fühlen. Das führt zu einem Rückgang Ihrer Leistungsbereitschaft – eine Spirale des Unglücks. Denn wenn Sie sich nicht geschätzt fühlen, treten Sie nicht mit der gleichen Motivation und Inspiration auf, die Sie bräuchten, um eine tolle Arbeit abzuliefern, was Ihren Vorgesetzten noch einen Grund mehr liefert, Sie nicht besser zu bezahlen oder zu befördern.