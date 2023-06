Ich bin 33 Jahre alt und arbeite als Kita-Leiterin in München. Gemeinsam mit meinem Freund wohne ich in einer 3-Zimmer-Wohnung in der Innenstadt. Wir haben wirklich Glück mit unserer Wohnung, da wir sehr zentral für wenig Miete leben. Meinen Job habe ich seit mittlerweile drei Jahren, zuvor habe ich bei der gleichen Firma in einem anderen Team gearbeitet. Nachdem ich meinen Master beendet hatte, wurde mir die Leitungsposition angeboten, was natürlich auch mit einer Gehaltserhöhung verbunden war. Obwohl ich weiß, dass mein Gehalt über dem Durchschnittsgehalt in Deutschland liegt, fühlt es sich nicht so an, als ob ich sorgenfrei leben könnte. Das liegt zum einen an den aktuell stark gestiegenen Preisen, zum anderen daran, dass ich in einer sehr teuren Stadt lebe. Obwohl ich versuche so viel wie möglich zu sparen und in meine Altersvorsorge einzuzahlen, habe ich das Gefühl, dass es nicht genug ist. Ich habe dann zum Beispiel ein schlechtes Gewissen, wenn ich Geld von meinem Sparkonto abhebe.