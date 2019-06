Ich war nicht ich selbst gewesen. In meinen Zwanzigern zweifelte ich so stark an meiner Arbeit und meinem Können, dass ich dachte, ich müsse meine Unzulänglichkeit mit Persönlichkeit wett machen. Die überdimensionierte Persona, die ich entwarf, war eine Performance, die dazu dienen sollte meine Unsicherheit zu verstecken. Die „Ausgeflippte” im Büro zu sein war besser als die „Unsichtbare” oder „Untalentierte”. Ich dachte also, ich müsste Defizite in meiner Arbeit mit einer aufgesetzten Persönlichkeit ausgleichen, was mir am Ende vermutlich mehr schadete als nützte.