“Ich sehe jung aus, bin klein und verdammt gut: So nimmt mich mein Chef endlich ernst”

Doch abgesehen vom gelegentlichen zwischenmenschlichen Fauxpas, kann es einem wirklich schaden, jünger auszusehen als man ist? Dr. Joan Harvey, Psychologin und Dozentin an der Newcastle Universität, sagt, es sei nur allzu menschlich, einander anhand von non-verbalen Merkmalen zu beurteilen. „Man nennt das die ‚zwischenmenschliche Wahrnehmung‘“, so Harvey. „Ob man es nun will oder nicht, wir alle kommunizieren neben Worten auch mit Körpersprache, Aussehen und weiteren Mitteln. Viele Kulturen legen außerdem sehr viel Wert auf das Alter. Sieht jemand älter aus, bringt man ihm oder ihr wesentlich schneller und ungefragter Respekt entgegen.“ Außerdem beruhen viele unserer Urteile noch immer auf Stereotypen, erklärt Jonny Gifford vom CIPD, der das Verhalten am Arbeitsplatz untersucht. „Wenn wir Informationen verarbeiten, bauen wir quasi interne Verknüpfungen, eine Art Abkürzung, um die Lücken zu füllen. Diese Verknüpfungen basieren oft auf Vermutungen“, so Gifford. „Das ist zwar eine Fähigkeit, die uns erst die Möglichkeit bietet, einigermaßen gesund durchs Leben zu gehen, andererseits ist sie eben auch eine große Quelle von Klischees und Voreingenommenheit.“ Neha, 27, arbeitet im Bereich der digitalen Medien und findet, dass ihr junges Aussehen ihr Verhalten bei der Arbeit, vor allem in führenden Positionen, beeinflusst hat. „Als Führungskraft musste ich meine Position stärker rechtfertigen als jemand, der älter aussah“, erinnert sie. „Man muss härter dafür kämpfen und daran arbeiten, ernst genommen zu werden.“ Doch auch das ist nicht zwangsläufig schlecht: Hannah zum Beispiel findet, dass sie gezwungenermaßen extrovertierter bei der Arbeit sein musste, weil man sie sonst kaum bemerkt, geschweige denn ernst genommen hätte.