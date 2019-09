Wer sich das leisten kann und die Prüfung geschafft hat, findet sich in einer Männerdomäne wieder. „Ich behaupte nicht, dass es leicht ist sich in den Kreisen zu bewegen. Noch heute nach 8 Jahren Jagdausübung, werde ich auf Grund meiner zierlichen Figur und meiner blonden Haare nicht ernst genommen. So meinte mal ein Treiber (Ü50) zu mir: ‚Na du bist ja ‘ne Süße, komm dich nehme ich an der Hand und wir laufen zusammen durch den Wald’.“ Sie erzählt nicht nur von den ständigen Herrenwitzen, sondern auch von Nacktbildern in Jagdhütten. „Man braucht als Frau ein starkes Fell und muss sich mehr beweisen. Am besten kontert man mit seinen Jagdfähigkeiten. Beim Schüsseltreiben stellte sich heraus, dass ich mit meinem erlegten Wild Schützenkönigin der Jagd wurde. Das hat mehr gebracht als die Diskussion mit anzüglichen Männern.“