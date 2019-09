Insta-Flamme: Die Mädels von lesfactoryfemmes gibt es nur im Doppelpack

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Der beste Beweis: die Mädels von lesfactoryfemmes. Denn auch wenn sich das Doppelpack aus Wien gerne unterschiedlich in Szene setzt, gefällt ihnen am Ende meist doch das Gleiche. Und so marschieren sie mit einer starken Meinung und einer ganz eigenen Ästhetik zu zweit durchs Leben. Immer beide Augen und Ohren offen, um schöne Mode, Orte und Fotokulissen aufzunehmen.