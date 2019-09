Insta-Flamme Anna malt sich ihre Welt, wie sie ihr gefällt

Die Villa Kunterbunt beschreibt nicht nur Pipi Langstrumpfs Haus, sondern auch Annas Lifestyle. Denn sobald man auf den Instagram-Account der Consulting Managerin stößt, findet man sich in einer Farbwelt wieder, die pure Lebensfreude vermittelt. Und so ähnlich sieht auch der Kleiderschrank der Regenbogenfrau aus. Seit 2011 präsentiert sie ihn regelmäßig in ihrem zweiten Account oneoutfitaday.