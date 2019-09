Echt unecht: Warum wir immer mehr Authentizität von Influencern erwarten

„Das Zauberwort heißt Nähe“, glaubt Krass. „Wenn ich ins Kino gehe und mir den neuesten Hollywood-Blockbuster ansehe, dann weiß ich, dass die Leute auf der Leinwand mir was vorspielen. In dem Fall zahle ich sogar dafür. Instagrammer, YouTuber und andere Influencer werden aber dadurch interessant, dass sie mich an ihrem echten Leben teilhaben lassen. Dadurch, dass ein Influencer etwas präsentiert, was augenscheinlich nah an ihm selbst dran ist, baut er eine Nähe zum Zuschauer auf. Als Follower wird mir suggeriert: Ich bin hautnah dabei; ich kann ein Stück weit durch diesen Influencer leben. Auch hier bezahle ich – mit Klicks, mit Likes, mit Abos. Wenn eine solche Nähe sich nun als Täuschung herausstellt, dann sind wir davon natürlich nicht angetan. Wir mögen es nicht, wenn Menschen uns was vormachen. Da funktioniert die virtuelle Welt nicht anders als die analoge.“