Ikea hat jetzt den Eisernen Thron aus Game Of Thrones im Sortiment

Der erste Trailer zur neuen Game Of Thrones-Staffel lässt vermuten, dass der Eiserne Thron nicht nur in Reichweite von Cersei Lannister bleibt. Getreu des traditionellen Mottos „Entdecke die Möglichkeiten“ hat sich jetzt auch Ikea dafür entschieden, bei der Vergabe der höchsten Machtposition in Westeros ein Wörtchen mitzureden. Dabei verfolgt man einen demokratischen Ansatz. Ein Redditnutzer hat ein Bild aus einer Filiale gepostet, in dem man Toiletten und Toilettenbürsten originalgetreu nach dem Vorbild von King’s Landing angeordnet. Darüber steht die Frage aller Fragen: „Traust du dich, auf dem Thron zu sitzen?“