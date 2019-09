Die erste Frage ist die nach dem worst case, der Charlotte beruflich passieren könnte. "Kündigen und dann in dem neuen Job überfordert sein", antwortet sie wie aus der Pistole geschossen. Auf Scheitern hat sie keine Lust. Deswegen sind ihre eigenen Ideen für eine berufliche Veränderung auch bescheiden: als Office Managerin arbeiten oder als Mitbetreiberin in dem Café eines Bekannten, für das sie dann zu Hause Essen und Kuchen zubereiten würde. Beides kann sie sich vorstellen. Weiterhin in Teilzeit. Erstaunt über dieses Downgrading klopfen die Job-Profiler ab, was sonst so infrage käme. Ein Ehrenamt? Arbeit mit Kindern? Selbstständigkeit? "Ein Ehrenamt möchte ich nicht, ich will mein eigenes Geld verdienen. Und Selbstständig-Sein finde ich ganz furchtbar", antwortet Charlotte. "Das war ich schon mal und da haben mich die Finanzen überfordert." Ein Blick in die Vergangenheit liefert vielleicht eine weitere Erklärung: "Ein großes Ziel in meiner Familie war es immer, verbeamtet zu werden. Maximale Sicherheit. Mein Vater und mein Bruder haben das geschafft", sagt Charlotte.