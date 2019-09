KOA soll die Männer aber keinesfalls ausschließen: „Viele Männer fragen mich, wie sie dem KOA Netzwerk behilflich sein können. Und ich finde, nur in einem Zusammenspiel von Männern und Frauen kann man den größtmöglichen Erfolg erst erzielen." Demnach kann auch ein männliches Vorbild Einblicke in seinen Beruf geben und dem Netzwerk aufzeigen, warum er da ist, wo er heute ist. „Ein Role Model ist für mich ein Mensch, der mich lehrt, wie ich Fehler vermeiden kann. Jemand der mir erzählen kann, dass er vielleicht auch einmal in meiner Situation war und es okay ist, wie ich mich fühle und mit mir teilt, wie er sich verhalten hat. Ganz unabhängig vom Geschlecht und Alter."