„Hi, magst du Brot?“: Ich kann nicht flirten, seitdem ich erwachsen bin

Ich bin achtundzwanzig Jahre alt und hab absolut keine Ahnung, wie man flirtet. Würde das Fortbestehen der Menschheit an meinen unverfänglichen Sprüchen an das andere Geschlecht hängen, befänden wir uns im Handumdrehen am Set von The Day After Tomorrow. Das passiert nicht nur im Büro – immerhin einer der wichtigsten Kennenlernsituationen für Paare und solche, die es werden wollen – sondern auch auf Parties. Einmal habe ich vor Schreck, dass ich jetzt an der Reihe war, von meinem absoluten Lieblingsfilm (The Big Lebwoski) zu erzählen, so rasch eingeatmet, dass ich beinahe erstickt wäre. Das ist meine Art, flirty Smalltalk zu halten.