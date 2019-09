6 Jeans, in denen du dich den ganzen Winter über wohlfühlen wirst

Hand aufs Herz: Keine Jeans, die sich beim Reinschlüpfen nicht gut anfühlt, schafft es jemals über die Ankleidekabine hinaus zur Kasse. Und mag sie noch so gut aussehen. Denn die Wahrheit ist doch, dass es, spätestens wenn du aus dem trendverliebten Teenageralter raus bist, nicht mehr so sehr oder zumindest nicht mehr nur auf den Look eines Outfits ankommt, sondern darauf, was drinsteckt und wie es sich anfühlt.