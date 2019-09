Traumjob Museum: Wie man es schafft, junge Leute für Kunst zu begeistern

Was hat dir in den stressigen Hochphasen geholfen?

Ich brauche Sport, bei dem ich mich richtig auspowern kann. Und es klingt sicherlich amüsant, aber auch Putzen – eigentlich eine lästige Pflicht – kann mir als profanes Mittel helfen, um Stress abzubauen. Das ist was Handfestes! Ich sitze viel am Rechner und in Meetings, in denen lange diskutiert und gesprochen wird, aber man sieht nicht direkt, was geschaffen wird. Auch Kochen für Freunde und Kuchen backen sind ebenfalls ein wunderbarer Ausgleich.