Wieso GZSZ die perfekte Parodie meines eigenen Lebens ist

GZSZ ist selbst mindestens so ein Tabuthema, wie die Tabuthemen mit denen es sich beschäftigt: Kokain, Inzest, Tinder. Für die meisten Menschen in meinem Umfeld ist es ein Unterschichtenformat, das von jenen konsumiert wird, die kein eigenes Leben haben. Diesen Menschen möchte ich mich gerne vorstellen: Mein Name ist Christina, ich bin 27 Jahre alt, besitze den Bachelor of Arts und habe ein Leben, das bis dato den Inhalt für ganze Bücher liefern könnte – und trotzdem schaue ich Gute Zeiten, schlechte Zeiten. GZSZ ist die Familie, die ich nie wollte. Ich wurde sozusagen in sie hineingeboren, bin mit ihr aufgewachsen und würde mich in in ihrer Konstellation als schwarzes Schaf betiteln. Und auch wenn ich nicht alles vertrete, was die Serie darstellt, liegt es in meiner Natur, sie zu lieben.