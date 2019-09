Was war bisher die größte Herausforderung in ihrer Karriere?

Die Finanzierung von MakeLoveNotPorn. Wir haben ein Bombenkonzept, eine Berechtigung auf dem Markt und das Potenzial, eine Milliarden-Dollar-Firma zu sein und doch ist das Hindernis für uns die soziale Dynamik. Ich nenne es die Angst vor dem, was andere Leute denken. Wenn es um Sex geht, dann haben viele Angst vor der Meinung anderer. Also tue ich, was ich auch anderen Unternehmern rate: Du musst die Welt verändern, damit dein Unternehmen reinpasst, nicht andersherum. Ich betrachte mich als Vorreiterin und wegweisend, weil ich Sextech als Branche verfechte, ich erkläre der Tech-und Geschäftswelt, dass da viel Geld drinsteckt. So schaffe ich die Voraussetzungen für meinen eigenen Erfolg. Ich bin in der Steve Jobs in einer Welt der Realitätsverzerrung. Wenn mir die Realität sagt, dass ich mit meinem Startup nicht dahin kommen kann, wo ich will, dann werde ich die Wirklichkeit eben verändern.



Sind Frauen die besseren Chefs?

Das werden wir nur herausfinden, wenn es da draußen so viele weibliche Chefs gibt wie männliche. Oder im besten Fall noch viel mehr, denn es war lang genug anders herum.



Was war der dümmste Ratschlag, den sie sich mal anhöre durften?

Wortwörtlich meinte mal ein großes Kapitalunternehmen zu mir: „Ihr Problem ist, Cindy, dass sie zu groß denken. Sie sollten kleiner denken.“



Leben sie in einer Partnerschaft?

Ich habe keinen Mann – ich wollte nie verheiratet sein und ich wollte nie Kinder. Ich habe keinen Freund – ich date hin und wieder jüngere Männer zum Spaß. Ich gehe sehr öffentlich damit um, denn wir haben zu wenig Vorbilder in unserer Gesellschaft, die vorleben, dass man sein Leben abseits der gesellschaftlichen Erwartung leben kann und sehr glücklich sein kann.