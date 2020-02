Green Book: Warum der Film – trotz des vielen Lobs – gescheitert ist

Auch Liu Yifei, der Schauspielerin der bald in den Kinos laufenden Live-Action-Verfilmung von Disneys Mulan , trat mit nur einer Aussage in ein ziemlich großes Fettnäpfchen. Während der Demonstrationen in Honkong hatte sie sich nämlich öffentlich auf die Seite der Polizei und somit gegen die Demonstrant*innen gestellt. In einem Post auf der chinesischen Online-Plattform Weibo, teilte die Schauspielerin die Grafik einer regierungstreuen chinesischen Zeitung, in der stand: „Ich unterstütze die Polizei in Hongkong. Ihr könnt mich jetzt alle verprügeln. Was für eine Schande für Hongkong.“ Vor allem in westlichen pro-demokratischen Ländern stieß dieser Post auf viel Kritik. Besonders wütend macht die meisten aber, dass Liu Yifei selbst in den USA, einem demokratischen Land, lebt, aber eine Regierung unterstützt, die ihre Bevölkerung unterdrückt. Ihr Post wurde auch auf anderen Social-Media-Seiten geteilt und der Hashtag #boycottmulan trendete.