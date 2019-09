„Hey Girl, where you going with that ass? You smell good. Come here baby!“ Hach, Catcalling ist schon was Feines. Aber das kennen Heidis Mädchen ja wahrscheinlich wie jede Frau aus ihrem Alltag. Auch die Minderjährigen werden angegraben. Obwohl Prosieben ja so toll auf den Jugendschutz achtet, wie Heidi beim Shooting mit dem nackten Male Model noch einmal betont hat. Aber Jungenschutz schützt vor dummen Sprüchen nicht.