Girlpower zum Aufnähen, Anstecken & Anziehen

Was in den 90er Jahren mit den Spice Girls begann, ist mittlerweile eine globale Bewegung geworden, die dank sozialen Netzwerken stetig wächst. Die Girlpower-Bildsprache ist dabei so eindeutig wie selbstironisch und eignet sich somit bestens als Stickerei, Aufnäher oder Anstecker; Message inklusive. Neue Brands lassen uns mit ihren Stücken Teil einer coolen Frauengang werden, die rotzig, frech und schamlos ihre Einstellung auf der Brust oder auf dem Rücken umher trägt. Wir stehen auf modische Girlpower und quittieren pikierte Blicke oder verletzte Männergefühle ganz entspannt mit einem gleichgültigen Achselzucken.