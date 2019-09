Sind wir mal ehrlich: Es scheint so, als hätte Gigi Hadid das Spiel des Lebens gewonnen. Sie gehört zu den besten Freund*innen von Taylor Swift . Sie ist nicht nur ein Supermodel, sondern war 2015 sogar Model of the Year. Und dazu war sie mit Zayn Malik, Sänger und Ex-Mitglied der größten Boyband unserer Zeit, liiert. Zugegeben, ihr Lifestyle ist schon beneidenswert.