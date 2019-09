Gemeinschaftskonto – das ist bei der Eröffnung zu beachten

In einer Ehe ohne Ehevertrag gilt die rechtliche Grundlage der Zugewinngemeinschaft. Das heißt, die während der Ehe angeschafften Güter und das Vermögen gehören beiden zu gleichen Teilen.

Besteht ein Ehevertrag mit abweichenden Regelungen, hat dieser Vorrang. Für das Gemeinschaftskonto bedeutet das, den Kontostand teilt man durch zwei – unabhängig davon, wer wie viel eingezahlt hat.

In der Theorie hört sich das Konzept fair und unproblematisch an. In der Praxis erfolgt die Trennung aber, bevor die rechtlichen Regelungen greifen können. In dem Fall ist genug Zeit vorhanden, um das gemeinsame Konto leer zu räumen.

Der Gegenpart hat aber einen Anspruch auf die Hälfte des Vermögens und die Möglichkeit, dieses rechtlich einzufordern. Schwierigkeiten treten auf, wenn einer der Partner das Geld ausgegeben hat und keine weiteren Mittel mehr vorhanden sind.