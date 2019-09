Endlich kommt der Brief aus Hogwarts: Harry Potter lädt zum Frühstück

Frühstücken an einem freien Wochenende beschreibt eine magische Zeitspanne, die so flexibel ist wie kein anderes Ritual. Ob ganz früh am Morgen oder kurz vor 17 Uhr: Man kann sich Zeit lassen und genau deshalb ist es auch so fabelhaft.Diesen Sommer wird das Sonntagsfrühstück noch besser – bald kann in Hogwarts gebruncht werden! Elite Daily berichtet, dass die Warner Bros. Studio Tour in London den Speisesaal an zwei Tagen im August zur Frühstückslocation machen wird.