Frauen, hört auf, euch selbst klein zu machen, um zu gefallen

Schließlich gibt es so viele Beispiele in unserem Alltag, in denen Frauen oder Mädchen vermeintliches Nicht-Können mit ihrem Geschlecht oder Attributen und den damit anscheinend verbundenen Defiziten entschuldigen, obwohl es dafür überhaupt gar keinen Grund gibt. Im Späti entschuldigte die Dame hinter dem Tresen ihr gemähliches Addieren mit den Worten „Na, ick bin nicht so schnell im Kopfrechnen, wa, ick bin ja 'ne Frau.” Und ist es nicht traurig, dass Sätze, die mit „ … wie ein Mädchen!” enden, eher als Beleidung verwendet werden? Meine lieben Frauen, ich meine euch! Sagt mir ein Mann, dass ich wie ein Mädchen trinke, weil mein Bier nicht nach zwei Schlucken leer ist, ist meine Antwort darauf:„Und jetzt?”. Ich trinke mein Bier so schnell oder so langsam oder so alkoholfrei, wie ich es gerade möchte. Wenn hingegen eine Frau diesen Spruch zu mir sagen würde, würde ich sie fragen, ob sie noch alle Tassen im Schrank hat.