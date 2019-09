Warum sind Frauen ab 40 immer nur die gestresste Mutter oder die Karrierefrau?

Seitdem ich nun bewusst nach Frauen Ausschau halte, die älter sind als ich, fällt mir auf, dass ich mich sehr bemühen muss, sie zu finden. Nicht, weil ich ein hipper Trendsetter bin, der nur an den coolen Orten abhängt, zu denen man ausschließlich Zugang erhält, wenn man aussieht wie ein Model und eine reiche Erbin. Eher, weil die einzigen Frauen, die älter als 35 zu sein scheinen, nicht abends in den heimeligen Cafés oder schummrigen Bars sitzen, in denen ich so rumhänge. Letztendlich habe ich dann doch noch Frauen über 35 gefunden, aber nicht entspannt Cappuccino trinkend oder ein Stück Kuchen essend. Auf meinem Weg zur Arbeit und beim Lebensmittelkauf im Supermarkt um die Ecke sind in großer Zahl Frauen aufgefallen, die älter sind als ich. Und an beiden Orten sind diese Frauen extrem beschäftigt.