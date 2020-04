Es gibt gewisse Personen in meinem Beauty Dunstkreis, bei denen weiß ich einfach: die können mehr, die haben was drauf, da kommt noch was. Schon seit Anfang meiner Tätigkeit in der Beautyindustrie hatte ich dieses gewisse Gefühl bei Asita. Sie ist seit Jahren im Team beim Beautygiganten Cosnova, hat dort mit unter Catrice und Essence mitaufgebaut und mich mit Pressenews & Co. versorgt. Sie zählt zu den Branchenvertrauten, die verstanden hat, dass gegenseitige Unterstützung und Vernetzung am ende allen mehr bringen und hat mich so schon immer unterstützt – sei es mit einem Topshelf oder einem sehr informativen und gut geklickten Artikel: ‚BEHIND THE SCENES – in Gespräch mit Asita Morgan, Head of Innovation Lab bei COSNOVA, über ihre Karriere, Beauty & digitale Transformation‘. Nach Jahren bei Cosnova hat sie sich aus ihrem Job nun ein Stück herausgenommen und mit Kollegin Katharina Hartwich einen eigenen Beauty Store in Frankfurt eröffnet: PHILOKALIST ! Ich selbst war noch nicht vor Ort, aber ich bin mir sicher, der Store ist fantastisch. Die Bilder sprechen schon einmal für sich…