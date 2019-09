„The Purge“ auf der Theresienwiese: Kann ich als Feministin* guten Gewissens zur Wiesn?

Es fängt mit Kleinigkeiten an: der Tracht natürlich, an der Frauen* ihren Verfügbarkeitsstatus über ihre Schürzenschleife angeben sollen und somit klar ist, wer hier traditioneller Weise wen anmachen sollte. Es geht weiter mit blöden Scherzen über ‚Hoiz vor der Hüttn‘, über die Verharmlosung von Grapschen (was übrigens erst seit zwei Jahren eine Straftat ist), bis hin zu k.o.-Tropfen. Es ist, als würde auf der Theresienwiese plötzlich alles, was sonst mittlerweile ansatzweise als übergriffig erkannt wird, wieder total ok. Wiesn halt. Eine Art bayrischer ‚The Purge‘, ein Film, in dem jedes Jahr ein Tag ausgerufen wird, an dem alle Straftaten legal sind).