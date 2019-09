Pimp my Bike: Mit diesen 5 Gadgets wird dein Fahrrad zum Helden der Straße

Sogenannte Add-Ons, die man ganz easy an sein eigenes Modell montieren kann, gibt es mittlerweile tausende, Innovationen für mehr Sicherheit beim Fahren wie reflektierende Sticker für die Felgen werden bei TV-Shows wie „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt und für hohe Summen an prominente Geldgeber gepitched. Elektrobikes sind schon lange in der Mitte der Gesellschaft angekommen und sogar einzeln erhältliche, recht erschwingliche -Motoren sind im Handumdrehen an das bestehende Rad angebracht. Sogar Sprays, die Nachts das gesamte Rad zum Leuchten bringen und Schlößer, die per Fingerabdruck funktionieren gibt es für relativ kleines Geld. Willkommen in der Zukunft des Radfahrens!