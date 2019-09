So wirkt sich ein langer Arbeitsweg auf unsere Gesundheit aus

Berufspendeln: Ein Thema zahlreicher Studien

Ist Pendeln die Hauptursache für soziale Isolation?

Dieser Artikel erschien zuerst bei Huffington Post . Wohnen möchte der Mensch dort, wo er sich wohl fühlt. Doch meistens ist die Arbeitsstelle vom Wohnhort sehr weit entfernt. Viele Menschen nehmen diesen Umstand gerne in Kauf.Was viele dabei jedoch unterschätzen: Ein langer Arbeitsweg kann frappierende gesundheitliche Folgen haben. Das belegen inzwischen auch mehrere Studien.So haben etwa Wissenschaftler der schwedischen Umea-Universität die gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen des Berufspendelns untersucht. Die Ergebnisse ihrer Studie sind erschreckend:Die Experten fanden heraus, dass Ehen, in denen einer oder beide einen längeren Weg in die Arbeit hat, zu 40 Prozent häufiger geschieden werden. Auch führt langes Pendeln in die Arbeit laut der Studie zu gesundheitlichen Einschränkungen wie chronischen Kopfschmerzen, Haltungsstörungen und Fettleibigkeit.Wer viel pendelt, der verbringt den Feierabend hauptsächlich damit, im Stau zu stehen, auf den Zug zu warten oder sich mit Tausenden von anderen Pendlern in die Trambahn oder den Bus zu quetschen.Laut den Forschern haben Pendler weniger Zeit für die Familie, weniger Zeit für Freunde, weniger Zeit für Sport, Sex oder eine gesunde Ernährung.Einen langen Arbeitsweg empfinden viele Menschen als sehr belastend. Das ergab schon 2006 eine Studie aus den USA, für die 900 Frauen befragt wurden. Das Berufspendeln wurde von der Mehrheit als "extrem unangenehm" eingestuft.Bei der Frage nach der liebsten Freizeitbeschäftigung landete überraschenderweise Sex auf der ersten Stelle. Fast ebenso wichtig fanden die Befragten ein intaktes soziales Umfeld: Freude treffen, gemeinsam kochen oder Sport treiben.Als zehn Jahre später eine ähnliche Studie durchgeführt wurde, fand man heraus, dass über 40 Prozent der Berufspendler, die täglich länger als 90 Minuten in ihre Arbeit benötigen, unter wiederkehrenden Kopfschmerzen und chronischer Unzufriedenheit litten.Außerdem kamen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass 28 Prozent dieser 40 Prozent über Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Lustlosigkeit klagten.Der Harvard-Politikwissenschaftler und Buchautor Robert Putnam sieht im Pendeln die Hauptursache für soziale Isolation. In seinem Buch "Bowling Alone" schreibt Putnam, dass man für jede 10 Minuten Arbeitsweg 10 Prozent der eigenen sozialen Kontakt vernachlässigt.Der Wissenschaftler Thomas James Christian von der amerikanischen Brown-Universität nimmt das Thema so ernst, dass er sogar eine komplexe Formel angefertigt hat, um die negativen Auswirkungen von langen Arbeitswegen zu analysieren.Laut seiner Formel verursacht jede Minute, die wir unterwegs sind, eine zusätzliche Zeitreduktion von 0,0257 Minuten. Bei einem Arbeitsweg von insgesamt 90 Minuten sind das insgesamt 2,3 Stunden weniger Zeit pro Tag. Zeit, die unser Körper dringend für die Regeneration der alltäglichen Strapazen benötigt.Wir haben weniger Zeit, um ein nahrhaftes Essen zu kochen, weniger Zeit, um soziale Kontakte zu pflegen, weniger Energie für sportliche Aktivitäten am Abend. Ein Teufelskreis.