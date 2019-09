Spätestens beim Abschlussball hatten wir hierzulande alle verstanden, warum der Prom in den US-Serien und -Filmen Hormone und Kleiderschränke einmal ordentlich durcheinanderwirbelt. Jacob Staudenmaier, seines Zeichens 17 Jahre alt, aufstrebender Filmemacher und Schüler der Arcadia High School in Phoenix, würde ihn am liebsten an der Seite von Emma Stone besuchen. So weit, so ungewöhnlich.