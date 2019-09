Ich maile nach 18:00 Uhr, also bin ich? Gefährlich.



Ich sag nur Work-Life-Balance. Ja, der Begriff ist ausgelutscht und zieht diesen Yoga-Räucherstäbchen-Geruch mit sich. Und doch duftet für mich der Gedanke dahinter wohltuend: Mein Berufsleben und mein Privatleben sind zwei Inseln. Meine Arbeit ist quasi Malle, El Arenal ist der Schreibtisch, da dreh ich auf und geb' Gas. Die andere Insel ist ein fast schon einsamer, paradiesischer Rückzugsort: Hier komm ich runter, hier trinke ich nicht Schwesternschaft aus dem Sangria-Eimer, sondern bin bei mir. E-Mails nach Feierabend beantworten zu müssen, bedeutet für mich also: Meine Malle-Freunde kommen auf die ruhige Insel, grölen und tragen abartige T-Shirts mit Aufschriften wie „Kartoffelsalat. Dicke Titten“. Das stört mein Gleichgewicht. Und andersherum ist es ebenfalls unpassend. In El Arenal bitte ich ja auch nicht alle einen auf Schweigekloster zu machen und ruhig zu sein, nur weil ich mit mir sein will. Was ich sagen will, ist, um ein ausgeglichener Mensch zu sein, brauche ich beide Inseln und auch eine Art Rahmen. In Zeiten, in denen ich mal keine Rückzugsinsel mehr hatte, wurde ich unglücklich oder dann irgendwann krank. Es schickt sich wohl nicht, das in unserer Leistungsgesellschaft zuzugeben, doch wer nicht zur Ruhe kommt, fällt irgendwann ganz aus. Klugscheißermäßig könnte ich an dieser Stelle Studien zitieren, die besagen, dass die Generation-immer-erreichbar viel öfter an Burnout erkrankt, als die Generation-aus-dem-Büro-aus-dem-Sinn. Ein Gegenargument ist wohl, dass jeder selbst dafür verantwortlich ist, wieviel Arbeitszeit er mit in den Feierabend nimmt. Ich finde aber, dass das nicht ganz stimmt. Auch wenn ich den Druck persönlich nicht verspüre, eine Dauerleitung zu Vorgesetzten oder Geschäftspartnern haben zu müssen, kenne ich sehr viele Leute, die sich nicht trauen, ihr Handy einfach auszuschalten. Und für all die Geplagten, die Stress im Bett haben, weil sie lieber ihre Finger zum Mailen benutzen, statt die Beziehung zu streicheln. Für all die jenigen, die denken, dass das heutzutage einfach dazugehört und irgendwann einfach nicht mehr können – für all die wünsche ich mir, dass der Gesetzgeber paradiesische Ruhe im Kopf schafft. Ich wünsche mir ebenfalls ein Verbot oder noch besser eine nicht schmerzende, aber lustige Strafe für Geschäftspartner, die mir undringliche Mitteilungen oder Anfragen für 2025 per WhatsApp auf meine Insel schicken. Edith Löhle