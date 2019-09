Es ist nicht so, dass ihre Eltern sie nicht unterstützten oder kein Interesse für sie zeigten. Sie interessierten sich nur nicht für Annas Interessen. Sie machte in den Ferien Praktika in Biochemielaboren und besuchte Schnupperkurse an der Technischen Universität, ständig kamen ihre Eltern mit neuen Dingen an, die das Kind später möglichst erfolgreich in die Forschung drängen sollten. Das war ihr Traum. Nicht der von Anna. Aber das zählte irgendwie nie so richtig.