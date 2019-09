Diese 5 Fragen muss die zweite Staffel von Élite bitte beantworten!

Just in diesem Moment kam sie, die Mail, auf die ich seit Tagen warte. Netflix hat – ganz offiziell – eine Fortsetzung von Élite bestellt! Bis die Produktion, Nachbearbeitung und Synchronisation durch ist, werden wir uns ganz sicher schon Mitten im Jahr 2019 befinden, aber so kann man sich zumindest auf etwas freuen. Fragen habe ich trotzdem. Viele. Brennende. Schmerzliche! Und die Antworten will ich jetzt und nicht erst in einem Jahr! Deswegen beschloss ich kurzerhand, mir den Frust hier von der Seele zu schreiben. Lest also nun hier notiert, in der Hoffnung, dass das Produzentenduo diesen Artikel in Google Translate wirft und sie alle beantwortet, meine Top 5.