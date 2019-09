Auf ZDF startet am 20. Oktober die Serie Die Protokollantin. In den Hauptrollen? Das Who is Who der deutschen Filmbranche – Iris Berben, Moritz Bleibtreu und Peter Kurth. Und darum geht's: Freya Becker (Iris Berben) arbeitet als Protokollantin in einem Berliner Morddezernat. Seit vielen Jahren wohnt sie täglich den Vernehmungen von Kriminellen bei und dokumentiert akribisch jede Aussage. Sie ist immer dabei, sie kennt sich aus, sie hat schon alles gesehen. Seitdem ihre Tochter Marie vor elf Jahren spurlos verschwunden ist, lebt sie privat jedoch ein sehr zurückgezogenes Leben und hat nur noch Kontakt zu ihrem Bruder Jo Jacobi (Moritz Bleibtreu). Als sie einen Fall protokolliert, der sie an den ihrer Tochter erinnert, und kurz darauf auch noch Maries mutmaßlicher Mörder aus dem Gefängnis entlassen wird, entscheidet Freya, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Was euch erwartet, seht ihr im dazugehörigen Trailer: