Den Veranstaltern sind ungefähr 300 Unternehmen als LGBTIQ-freundlich bekannt. Aber allein in Deutschland gibt es über 7.000 börsennotierte Unternehmen. Es ist also noch ein langer Weg, bis sich alle Unternehmen fair mit Diversity beschäftigt haben. Bis Unternehmen auf ihren Homepages klar Stellung beziehen (Zum Beispiel wie Shell ). In dem Ranking der weltweit LGBTIQ-freundlichsten Arbeitgeber schafft es nur Daimler als einzige deutsche Firma in die Top Ten. Es muss also viel mehr Engagement für lesbische, schwule, bisexuelle sowie trans- und intergeschlechtliche Beschäftigte geben.