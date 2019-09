High living on a low budget! Diese dm-Produkte sehen ohne Etikett richtig teuer aus

Natürlich soll es jeder*m selbst überlassen sein, für wie viel Geld sie*er neben der Drückerseife noch das nötige Prestige dazu kauft. Gleiches gilt für Zahnpasta, Duftkerze und Klopapierrollenaufbewahrung. Es hat doch aber recht bizarre Ausmaße angenommen und harte Zeiten schreien nach lösungsorientierten Ideen. Warum also nicht einfach mal pfiffig sein, und so tun als ob. Mir kann nämlich niemand erzählen, dass Aesop die einzigen sind, die ihre Drückerseife in braunen Flaschen mit schwarzem Deckel abfüllen. Da muss es noch mehr geben. Gleiches gilt für Tiegelchen und Fläschchen anderer Marken.