Was wünscht du dir für Deutschland?

Beruflich würde ich mir wünschen, dass das Gründertum einfach noch besser gefördert wird. Auch im Hinblick auf Offline-Startups, was wir ja zum Beispiel mit unserer Brauerei sind. Das Hauptaugenmerk liegt einfach auf digitalen Gründungen und das ist schade. Ansonsten wäre ein Wiederanstieg des Bierkonsums sehr hilfreich (lacht). Und auch eine bewusstere Auseinandersetzung mit qualitativ hochwertigem Essen & Trinken, da sind andere Länder einfach weitaus weiter. Und: Ich würde mir sehr wünschen, dass in Bezug auf Gründungen auch mehr Unternehmen Investitionen erhalten, die Innovationen in Sachen Nachhaltigkeit integrieren. Die nächste Foto-App ist zwar sehr unterhaltsam, aber ist dies auch nachhaltig? Unser Motto: Save the Planet - it is the only one with beer. [lacht]