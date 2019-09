„Die Work-Life-Balance ist eine Volkskrankheit"

Als Coach und Unternehmensberaterin arbeite ich hauptsächlich mit Männern zusammen, was nicht immer einfach ist. Vor allem dann, wenn ich mit Vorurteilen konfrontiert werde. Einige Klischees betreffen mein Alter. Auch wenn ich für viele noch ein Küken bin, darf man mich langsam ernst nehmen. Andere betreffen wiederum mein Erscheinungsbild. Wenn ich beispielsweise einen Raum betrete und einigermaßen adrett und akzeptabel aussehe, geht jeder grundsätzlich davon aus, dass ich mit meinen Kunden schlafe. Aber das stört mich nicht mehr, denn ich habe3 gelernt, damit umzugehen. Wenn mich etwas verärgert, bleibe ich liebevoll. Vor allem zu mir selbst. Ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich dann zickig werde. Ich versuche, stattdessen zu sehen, was das Problem der Person sein könnte. Dann versuche ich - da bin ich sehr dankbar für diese intuitive Stärke - dass ich die Menschen spüre. Das klingt kitschig, aber in Gedanken nehme ich die Menschen oft in den Arm. Das hilft mir und hilft den anderen. In dem Moment, in dem ich mit Menschen zusammenarbeite und in irgendeiner Form eine Reaktion oder Emotion in mir passiert, kann ich extrem viel über mich selbst lernen. Das ist ein riesengroßes Geschenk.