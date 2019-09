Stylish & bezahlbar: Diese 6 Schuh-Brands lieben Fashion People

Gute Neuigkeiten: Luxusschuhe, die so viel kosten wie ein Kleinwagen, sind nicht mehr in. Du willst Beweise? Dann schau dir die Frontrows der diesjährigen Fashionshows an: Anstatt auf große Brands setzten die Redakteur*innen, Einkäufer*innen, Stylist*innen und Blogger*innen auf neue, unabhängige, weniger bekannte Schuhdesigner. Von den butterweichen Leder-Slingbacks der isländischen Brand Kalda bis zu den kunstvollen Absatzkreationen des Londoner Labels Neous, die neuen Favoriten sind nicht nur stylish, sondern auch bequem, nachhaltig und bezahlbar.