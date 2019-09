8 Gründe, warum du Design statt Kunst sammeln solltest

Mindestens so gut wie Kunstmessen sind Designmessen. Es gibt nicht nur unglaublich viele, sondern auch unglaublich gute. Somit lässt sich schnell eine Reiseagenda aufstellen, die es in sich hat und dich, so die Mittel es denn erlauben, um die halbe Welt bringen kann. Darunter die Mailänder Designwochen, Biennale in Venedig, transatlantisch auf der Design Miami oder etwa die Downtown Design Dubai. So viele Anlässe, Neues zu entdecken!