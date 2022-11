Die Inspiration für ihre Looks findet sie oft sowohl in Kindheitserinnerungen als auch in zeitgenössischer Kunst aus ihrer Heimat China, nach der sie auf Pinterest stöbert. “Ich bin als Kind in Shanghai gewesen, dann im Ruhrpott aufgewachsen und dann nach Berlin gezogen.“ Kicki sagt, weil sie so lange in Städten gelebt hat, sehnt sie sich sehr nach der Natur. Den Impuls, sich Pflanzen anzuschaffen, hat sie durch Pinterest bekommen. Dort ist Kicki mal über das Bild einer Mini-Seerose in einem Topf gestolpert, das sie sich dann auf ihrer Pinnwand gemerkt hat. Das war der Anstoß für ihre Pflanzen-Begeisterung und Inspiration für einen ihrer Looks. Kicki hat mit ihren Face Paintings und den Tutorials dazu eine beachtliche Reichweite aufgebaut.

“Ich habe dem Internet quasi meine Karriere zu verdanken“, so die Künstlerin und fügt hinzu, sie ist froh, dass sich online diese Sichtbarkeit erreichen lässt. Sie erinnert sich daran, dass sie früher wenige Asiatinnen im Medien-Mainstream gesehen und sich daher nicht repräsentiert gefühlt hat. Jetzt, da sie selbst Inhalte im Netz teilt, wird sie sogar unterwegs angesprochen, oft auch von anderen Asiatinnen, die in Deutschland aufgewachsen sind und sich durch Kickis Erfolg gesehen fühlen. “Ich finde es toll, dass man so eine Community aufbaut.“