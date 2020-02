Jacken, Mäntel und Co. sind für die Skandinavier*innen natürlich besonders wichtig, weil es bei ihnen so superkalt wird. Aber falls du jetzt an minimalistische Puffercoats und gesteppte Jacken denkst, bist du auf der falschen Fährte. Denn: In dieser Saison haben die Labels in Sachen Prints und Farben richtig Gas gegeben! Bei Rave Review , einem 2017 gegründeten Label, das all seine Klamotten aus Upcycled-Stoffen macht, gab’s zum Beispiel einen kunterbunten Mix aus 50er, 60er und 70er Mustern präsentiert. Mit dem Sammelsurium an Karos, Streifen, Blumen und Co. kreierte die Brand eine Kollektion, die es dennoch schafft, nicht zu chaotisch auszusehen. Aus ästhetischen und Nachhaltigkeitsgründen solltest du Rave Review auf jeden Fall auf dem Radar behalten.