Ein weiterer Favorit der 1960er und 70er Jahre, der auf der just vergangenen Copenhagen Fashion Week seine Comeback-Tour verlängern durfte, sind weiße Stiefel Ganni schickte seine Mädels mit trendverdächtigen weißen Cowboy-Boots über den Laufsteg; Baum und Pferdgarten zeigte weiße Ankle Boots und Socken in weißen Kittenheel-Pumps. Bei Holzweiler trugen die Supermodels Erin Wasson und Nadja Bender weiße High Top Sneakers spazieren. Und auch auf den Straßen sah man die verhältnismäßig sommerlichen Boots in allen möglichen Formen und Kombinationen.