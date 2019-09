Eine Jeans, die dir dabei hilft, Wasser zu sparen

Stop The Water While Using Me! setzt seit Bestehen ebenfalls auf Nachhaltigkeit. Die Produkte sind schlicht verpackt, beinhalten ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe und alle Verpackungen sind nachfüllbar. Als kleine Cherry on Top beinhaltet die gemeinsame Kollektion auch die zwei limitierte Seifen Lemon Honey und Cucumber Lime von Stop The Water While Using Me!