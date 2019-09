Cara Delevignes schönste Beauty-Looks der letzten Jahre

Aber Cara wäre nicht Cara, wenn sie nicht auch mal experimentieren würde: Wer hat eigentlich gesagt, dass rauchige Make-ups immer grau sein müssen? Im Laufe der Jahre haben wir von orangefarbenem Lidschatten bis hin zu kobaltblauem Eyeliner schon so einiges an der Britin gesehen. Und heute? Cara hat den Laufsteg (weitgehend) gegen das Filmset getauscht und die dunkelblonde Wallemähne überlässt sie mittlerweile den Victoria’s-Secret-Klonen. Mit Glatze, Buzzcut und platinblondem Pixie zeigen uns die berühmtesten Augenbrauen der Welt auch nach all den Jahren noch, was in Sachen Beauty gerade so angesagt ist. Wir sind gespannt, was als nächstes kommt!