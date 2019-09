Was bringt mir das Ganze? Monetär gar nichts. Das wäre auch die falsche Motivation. Es wird so viel von Female Empowerment gesprochen. Das funktioniert aber nur, wenn wir uns gegenseitig „empowern“, also helfen, unterstützen und vernetzen. Auf meinem Weg haben mich unterschiedliche Mentoren und Mentorinnen begleitet. Dafür bin ich unendlich dankbar und diese Dankbarkeit möchte ich selbstverständlich weitergeben in Form von meiner Unterstützung für andere junge Frauen. Dafür sollte Zeit sein, denn nur so werden wir es schaffen, dass zukünftig mehr Frauen gründen oder an Spitzenpositionen in Unternehmen gelangen.



Das rate ich Euch: Gute Mentorinnen werden antworten – traut euch also, den ersten Schritt zu gehen und nach einem Kennelernen zu fragen. Ihr könnt nur gewinnen. Wenn man aber nichts unternimmt, Angst hat, dann ist dies direkt wie eine Absage zu sehen. Man muss nur gut vorbereitet sein und „einfach machen”.



Eine gute Vorbereitung ist wichtig. Damit meine ich nicht, beim ersten Treffen den perfekten Businessplan fertig zu haben, sondern zu wissen, was man eigentlich von dieser Person will. Möchte man zum Beispiel Zugang zum Netzwerk, Businessplanerfahrung oder einfach nur eine Bestätigung, dass man gründen sollte? Nur wer hier ganz klar seine Erwartungen an das Gespräch formuliert, wird auch eine klare Antwort oder Zusage erhalten. Eine Mentorin ist dazu da, um zu helfen. Dies kann sie aber nur, wenn sie auch weiß, dass sie gebraucht wird. Im Übrigen bin ich der Überzeugung, dass eine gute Mentorin Talent zu erkennen vermag und ihr Mentee dann auch gerne und nachhaltig fördert.



Hat man nun seine Mentorin gefunden, so gelten auch hier klare Regeln: Respekt vor der gegenseitigen Zeit, Regelmäßigkeit und eine klare Zielvereinbarung, in der man gemeinsam festsetzt, was man wann erreichen möchte. Es ist ganz klar, dass die Mentorin nicht mehr Zeit in das Unternehmen oder Projekt der Gründerin investieren sollte als die Gründerin selbst. Wichtig ist, dass man die grundlegende, tatsächliche Arbeit, nicht an andere abgibt. Ich hatte auch Themen, die ich einfach nicht so gerne mochte. Ich wollte ja sofort starten und hätte am liebsten mit den schönen Themen begonnen wie zum Beispiel Design oder Marketing. Bringt aber nichts, da man letztlich die unangenehmen Aufgaben nur verschiebt – und eine Verschiebung andere Arbeitsschritte sogar aufhält.



Regelmäßige Treffen oder Telefonate sollten eingeplant werden. Nicht zu viele, aber so, dass dazwischen auch gut mit dem Gelernten gearbeitet werden kann. Auch für die Kommunikation in Etappen ist ein Ziel immer wichtig. Macht euch immer klar, was ihr beim Treffen oder Telefonat erreichen möchtet. Hausaufgaben machen, klingt nach Schule, aber gehört eben auch zum Einmaleins einer Gründerin.



Man kann alles lernen – auch ein Unternehmen erfolgreich zu machen.

Eure Maru