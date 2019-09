Falls du also statt eines amerikanisch-glattgebügelten Magic Mike lieber mal ein paar dickliche Fabrikarbeiter sehen möchtest, die sich dazu entschließen, als Nackttanztruppe aufzutreten, um Geld zu sammeln, ist der britische Film Ganz oder gar nicht zu empfehlen. Oder, wenn dir das Bro-Getue und das Las-Vegas-Setting von Hangover irgendwie zum Hals raushängen: Withnail & I erzählt die abgefahrene Geschichte zweier erfolgloser Schauspieler, die dem Großstadttrubel entfliehen wollen. Ihr Urlaub entpuppt sich aber als Reinfall. Nicht nur, dass das Cottage eine Bruchbude ist, es regnet auch noch in Strömen. Den beiden bleibt also gar nichts anderes übrig, als sich hart zu besaufen.